Ковальчук и Дацюк — в составе сборной России на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на второй этап Евротура — Кубок Первого канала.
вратари - Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);
защитники - Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все - СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все - ЦСКА), Илья Любушкин ("Локомотив").
нападающие - Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все - СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все - ЦСКА).
Напомним, Кубок Первого канала состоится в московском "Парке Легенд" с 13 по 17 декабря. Сборная России 14 декабря сыграет с командой Швеции, через два дня - с канадцами, а 17-го числа - с финнами.
Встречайте состав национальной сборной России на Кубок Первого канала (Москва, 13-17 декабря):— Хоккей России (@russiahockey) 5 декабря 2017 г.
Расписание игр российской команды ▶ https://t.co/4PbOhnwdnn pic.twitter.com/MS0QrmtT6h