вратари - Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

защитники - Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все - СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все - ЦСКА), Илья Любушкин ("Локомотив").

нападающие - Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все - СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все - ЦСКА).

Напомним, Кубок Первого канала состоится в московском "Парке Легенд" с 13 по 17 декабря. Сборная России 14 декабря сыграет с командой Швеции, через два дня - с канадцами, а 17-го числа - с финнами.