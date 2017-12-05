«На сегодняшний момент СКА является безоговорочным лидером российского хоккея, поэтому этот клуб и представлен большим количеством хоккеистов. Хотя у меня по некоторым фамилиям есть вопросы. Но задавать их нужно главному тренеру после окончания турнира», - приводит слова Михайлова ТАСС.

«Уверен, что можно было бы попробовать и других хоккеистов, но это решение Олега Знарка», - добавил Михайлов.

Добавим, что на Кубке Первого канала сборная России 14 декабря сыграет с Швецией, 16-го – с Канадой, 17-го – с Финляндией.