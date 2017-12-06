Томас Бах: Российские хоккеисты? На Олимпиаду поедут «чистые» атлеты как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях
Глава МОК Томас Бах ответил на вопрос, могут ли участвовать в Олимпиаде российские хоккеисты и керлингисты.
«В решении МОК говорится, что едут чистые атлеты для участия как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, – цитирует Баха «Матч ТВ»
.
Напомним, что по решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.