Глава МОК Томас Бах ответил на вопрос, могут ли участвовать в Олимпиаде российские хоккеисты и керлингисты.

«В решении МОК говорится, что едут чистые атлеты для участия как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, – цитирует Баха «Матч ТВ»

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Напомним, что по решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.