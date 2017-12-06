"Коллегу с победой. Игра хорошая, создавали много моментов, но два привоза от первого звена стоили нам поражения.

Играли, работали, старались, бились, но в концовке уже и силенок не хватило, не первый матч играем в три звена, для ротации не так много возможностей. Хотели сегодня Зыряновым «утяжелить» команду, но не получилось.

Благодарны болельщикам, что создавали такую атмосферу, что гнали вперед команду, ребята это слышат и видят. Но, к сожалению, не можем порадовать. Выезд прошел на нулях, и дома это поражение", - приводит слова Зубова официальный сайт "Сибири".