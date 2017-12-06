Шведская федерация хоккея надеется, что КХЛ отпустит всех игроков национальной сборной, выступающих в лиге, на Олимпийские игры 2018 года.

«Мы ожидаем дальнейшую информацию от России и российской федерации относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Кроме того, мы ожидаем, что шведским хоккеистам, выступающим в КХЛ, разрешат участвовать в Играх, поскольку КХЛ является лигой, зависимой от Российской федерации хоккея, и, таким образом, она работает в соответствии с правилами IIHF», - говорится в заявлении руководства Федерации хоккея Швеции.

Напомним, накануне исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. На ОИ-2018 в Пхенчхан «чистые» спортсмены России поедут под нейтральным флагом.