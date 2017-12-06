– Мы просто ждем решения руководства и ничего не остается, кроме как работать – в моем случае, ловить шайбы. Сейчас еще будет решаться, поедем под нейтральным флагом или нет, поэтому рано делать выводы. Очень плохо, что все смешивается с политикой. Это ненормально, спорт не должен этого касаться. Если кто-то провинился – от этого не должны страдать все. Сейчас подошло новое поколение, много молодых игроков, и неправильно забирать у них шанс проявить себя.

– С ФХР у игроков уже был разговор на тему Олимпиады?

– Думаю, тренеры ближе к этой теме. А мы просто тренируемся и ждем решения.

– Вы сами готовы выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом?

– Мы все-таки выступаем за страну. Если получится что-то выиграть – все будут знать, что это Россия, и потом нам никто не запретит праздновать со своим флагом, гимном и прочим. Мы будем биться за родину, наши семьи, – сказала Сорокина корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Отметим, Сорокина с 2013 года выступает за петербургское "Динамо", а в 2016-м стала бронзовой призеркой чемпионата мира.

Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и разрешил российским спортсменам выступать на Играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Также вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных получили пожизненную дисквалификацию, а глава ОКР Александр Жуков был исключен из МОК.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Женская сборная России по хоккею на предварительном этапе попала в одну группу с командами США, Канады и Финляндии.