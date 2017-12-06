5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Если российская хоккейная команда не поедет на Олимпиаду, то нам придется решать, кто ее заменит. Но мне бы хотелось, чтобы она приняла участие в Олимпиаде, поскольку играет важную роль в мировом хоккейном сообществе. Если она поедет, то в какой форме будет выступать? Вопросов много, и нам нужен своего рода «гайдлайн» от МОК, как быть и действовать дальше», цитирует ТАСС Фазеля.