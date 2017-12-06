По 22 игрока включены в составы сборных Запада и Востока на матч за Кубок вызова МХЛ, который пройдет в Астане.

Запад

Вратари: Кирилл Устименко ("Динамо СПб"), Артем Корепанов("Красная Армия").

Защитники: Григорий Грязнов ("СКА-Серебряные Львы"), Владислав Шаманин ("Чайка"), Владимир Мирошниченко ("Красная Армия"), Иван Улогов ("Капитан"), Марк Павликов (Локо), Аким Тришин (Спартак), Паулс Сварс (ХК Рига), Евгений Калабушкин (СКА-1946).

Нападающие: Артем Чернов ("Динамо СПб"), Владимир Михасёнок ("Крылья Советов"), Павел Правило ("Атланты"), Павел Горохов ("Русские Витязи"), Артем Александров ("Тайфун"), Николай Коваленко ("Локо"), Игорь Гераськин ("Алмаз"), Павел Крутий ("Куньлунь РС Юниор"), Евгений Царюк (СКА-1946), Герман Волошин ("Амурские Тигры"), Иван Муранов ("Динамо М"), Илья Талалуев ("Спартак").

Главные тренеры: Михаил Милехин (СКА-1946), Дмитрий Красоткин ("Локо").

Восток

Вратари: Андрей Катюхин ("Кузнецкие Медведи"), Павел Нечистовский ("Мамонты Югры").

Защитники: Павел Ушаков ("Тюменский Легион"), Илья Морозов ("Сибирские Снайперы), Максим Дубовик ("Авто"), Павел Сахаров ("Сарматы"), Адиль Бекетаев ("Алтай"), Самат Данияр ("Снежные Барсы"), Валерий Орехов ("Снежные Барсы"), Ильдар Абдеев ("Толпар").

Нападающие: Никита Рожков ("Стальные Лисы"), Владимир Гайдеик ("Мамонты Югры"), Разат Тимиров ("Реактор"), Денис Еркин ("Мамонты Югры"), Владислав Кулиев ("Белые Медведи"), Максим Мельников ("Омские Ястребы"), Михаил Шабанов ("Спутник"), Владимир Журавлев ("Ладья"), Никита Михайлов ("Сибирские Снайперы"), Тимур Хафизов ("Реактор"), Егор Коробкин ("Стальные Лисы"), Артем Галимов ("Ирбис").

Главные тренеры: Дмитрий Стулов ("Стальные Лисы"), Сергей Старыгин ("Снежные Барсы").

Напомним, матч за Кубок вызова в 2018 году пройдет в Астане в рамках Недели звезд хоккея. Игра запланирована на 11 января. Кубок вызова состоится в девятый раз. Ранее в шести играх побеждала сборная Запада, у команды Востока – две победы.

Четыре лучших игрока по итогам встречи выступят на Матче звезд КХЛ 14 января.