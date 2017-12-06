Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель — об участии трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова в ОИ-2018.

- У Зарипова была шестимесячная дисквалификация, но вопрос о возможности его участия в ОИ требует более подробного изучения. Нужно изучить, какого рода допинг был у него обнаружен, дождаться разъяснений от МОК, какие спортсмены могут поехать на ОИ. Очень важно не спешить в этом вопросе. Нужно подробно изучить вопрос, прежде чем принимать решение, – цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее Фазель заявил, что организация ждет разъяснений от МОК о выступлении сборной РФ на ОИ-2018.