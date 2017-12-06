Джонатан Тэйвз: Форсберг все делает правильно, к нему не может быть никаких вопросов
Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз – об игре голкипера «Блэкхокс» Антона Форсберга в матче с «Лос-Анджелесом» (1:3).
- Форсберг, заменив Кроуфорда, все сделал для нас, особенно в спаренных матчах. У нас не получается игра в атаке, мы никак не можем поддержать его, дать ему возможность перевести дух. Он все делает правильно, к нему не может быть никаких вопросов. Мы должны поддержать его игрой в нападении, чтобы он смог выиграть несколько матчей, - передает слова центрфорварда «Чикаго» официальный сайт НХЛ.
Добавим, что на сегодняшний день на счету Форсберга одна победа и шесть поражений в чемпионате НХЛ.