На шайбы Владимира Ткачева и Антона Ландера гости ответили точными бросками Вадима Шипачева, Сергея Плотникова и Патрика Херсли, забросивший шайбу на четвертой минуте овертайма.

Отметим, последний раз СКА обыгрывал "Ак Барс" 19 апреля 2015 года в победном финале Кубка Гагарина.

Следующий матч СКА проведет 8 декабря против "Сочи", "Ак Барс" в этот же день примет "Локомотив".

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