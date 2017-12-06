СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Казани обыграл в овертайме «Ак Барс» со счетом 3:2.

На шайбы Владимира Ткачева и Антона Ландера гости ответили точными бросками Вадима Шипачева, Сергея Плотникова и Патрика Херсли, забросивший шайбу на четвертой минуте овертайма.

Отметим, последний раз СКА обыгрывал "Ак Барс" 19 апреля 2015 года в победном финале Кубка Гагарина.

Следующий матч СКА проведет 8 декабря против "Сочи", "Ак Барс" в этот же день примет "Локомотив".