Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Ак Барсом» и допуске российских атлетов на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

– Хорошая игра, приличный соперник. За два года мы ни разу не выиграли, сегодня повезло.

– Почему не сыграл Динар Хафизуллин?

– Микротравма.

– Незадолго до начала матча стало известно, что сборную России отпустят на Олимпиаду под нейтральным флагом. Сказалось ли это на настрое игроков?

– Мы не знали об этом.

– Как оцениваете то, что команда поедет под нейтральным флагом?

– Все равно это сборная России, – приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и разрешил российским спортсменам выступать на Играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Также вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных получили пожизненную дисквалификацию, а глава ОКР Александр Жуков был исключен из МОК.

СКА обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 благодаря голам Вадима Шипачева, Сергея Плотникова и Патрика Херсли. Швед отличился в овертайме. Армейцы остаются лидерами общей таблицы КХЛ о 107 очками после 40 игр. В следующем матче, который пройдет 8 декабря, армейцы сыграют против ХК «Сочи».