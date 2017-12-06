- «Ак Барс» запросто может сыграть в финале Кубка Гагарина в этом сезоне. Сегодня у него не было нескольких хоккеистов, и они показали хорошую игру. Не удивлюсь, если казанцы дойдут до финала еще раз.

Сегодня была открытая игра, команды создали много моментов, и у вратарей было много работы. «Ак Барс» забил в большинстве в нужный момент. Мы немного проиграли ему борьбу у бортов, и Владимир Ткачев нанес отличный бросок. Такое в хоккее случается, нужно быть готовым ко всему, - цитирует Торесена «Р-Спорт».

Отметим, последний раз СКА обыгрывал «Ак Барс» 19 апреля 2015 года в победном финале Кубка Гагарина.

Следующий матч СКА проведет 8 декабря против «Сочи», «Ак Барс» в этот же день примет «Локомотив».