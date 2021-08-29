Роман Ротенберг: Мы делаем все возможное для того, чтобы Россия выиграла Олимпиаду в Пекине

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о задачах сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Задача – обыграть Канаду, и не только Канаду, а всех наших сильнейших конкурентов. Они не стоят на месте, поэтому мы должны постоянно развиваться. Не должны жить прошлыми победами, должны смотреть в будущее. Победа на Олимпиаде в Корее дала нам импульс и уверенность в наших силах. Мы делаем все возможное для того, чтобы выиграть через полгода Олимпиаду в Пекине», - приводит слова функционера РИА Новости.

Напомним, что Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В соревнования примут участие 95 стран, более четырех тысяч спортсменов. Будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплин).

Сборная Россия по хоккею является действующим победителем Олимпийских игр. Наша команда одержала победу в Пхенчане-2018.