Белоруссия проиграла Словакии и не попала на Олимпиаду в Пекине

В третьем туре отборочного раунда к Олимпиаде в Пекине сборная Белоруссии уступила национальной команде Словакии (1:2).

Таким образом, подопечные Крейга Вудкрофта не смогли пробиться на Игры-2022.

Словаки, выиграли все три матча в отборе, заняли первое место в группе D и завоевали путевку на Олимпиаду в Пекине.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). На Игры отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Еще одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая. Сегодня, 29 августа, к этим командам, помимо Словакии, добавились Дания и Латвия.