Боб Хартли: Я не получал приглашений войти в тренерский штаб сборной России

В июле Хартли покинул пост главного тренера сборной Латвии, которую возглавлял с 2016 года. Сборную возглавил многолетний помощник Олега Знарка Харийс Витолиньш.

«Я впервые слышу о такой возможности, - сказал Хартли. - Я не мог продолжать работать с латвийской командой, и это было очень сложное решение. Я сказал, что мечтаю поехать на Олимпиаду, но, может быть, мне нужно тренировать еще четыре года, чтобы попасть туда. Летом мне звонили из клубов, а из сборных - нет».

Боб Хартли является обладателем Кубка Стэнли в 2001 году. В 2021 он с «Авангардом» сумел стать триумфатором Кубка Гагарина. Омский клуб канадский специалист возглавляет с 2018 года. В сезоне 2018/19 Хартли также был близок завоевать этот трофей, но уступил лишь в финальной противостоянии московским армейцам.