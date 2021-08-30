«Металлург» обменяла Прохоркина в «Авангард» на Зернова

Магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард» совершили обмен игроками.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», в уральский клуб переходит нападающий Денис Зернов. Олимпийский чемпион Николай Прохоркин продолжит карьеру в составе «ястребов».

В минувшем сезоне Зернов провел 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 40 (12+28) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина 25-летний нападающий отметился 6 (2+4) очками в 24 играх.

Прохоркин провел 45 матчей регулярного чемпионата и набрал 26 (12+14) очков. В минувшем плей-офф в его активе 8 (3+5) очков в 12 играх.