Вице-президент «Металлурга» - об обмене Прохоркина: Претензий к Николаю по игре нет никаких

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков подтвердил обмен нападающего Николая Прохоркина в «Авангард» на форварда Дениса Зернова.

«Возникла потребность и у них, и у нас, мы посмотрели. У нас перестраивается концепция, у «Авангарда» большие изменения после чемпионства. Они посчитали, что Прохоркин поможет им, мы подумали, что на данном этапе нашего развития Зернов поможет нам. Претензий к Николаю по игре нет никаких», - цитирует «Чемпионат» одного из руководителей «ястребов».

В минувшем сезоне Зернов провел 84 матча, в которых набрал 46 (14+32) очков. У Прохоркин 34 очка (15+19) в 57 играх.

Напомним, что «Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Металлург» в минувшем чемпионате завершил борьбу на стадии четвертьфинала, уступив в серии омской команде (2-4).