Валерий Брагин: Мичков оставил приятное впечатление в дебютной игре, сегодня мы им довольны

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал дебютную игру в КХЛ нападающего Матвея Мичкова.

Отметим, что форвард вышел на лед в матче с «Северсталью» в 16-летнем возрасте.

«Первый матч на таком уровне, но мы рады его игре. Думаем, дальше он будет прогрессировать. Главное отличие таких игроков – им достаточно сказать один раз, чтобы они начали правильно играть в определенных ситуациях. Талантливый парень. Стараемся развивать молодежь, даем шансы. Сегодняшним матчем с его стороны мы довольны», - цитирует наставника официальный сайт армейцев.

Добавим, что Мичков провел на льду 13 минут и 15 секунд. Нападающий нанес четыре броска по воротам «Северстали».

В следующем матче, который пройдет 4 сентября, СКА сыграет в Ярославле против «Локомотива».