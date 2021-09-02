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Лукоянов прокомментировал решение «Ак Барса» убрать группу поддержки с матчей КХЛ
02 сентября 23:16
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ХК "Ак Барс"

Лукоянов прокомментировал решение «Ак Барса» убрать группу поддержки с матчей КХЛ

Ранее в СМИ сообщалось, что казанский клуб берет курс на семейные ценности и культурный досуг.

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов отреагировал на решение клуба убрать группу поддержки с матчей КХЛ.

«Конечно, мы в команде обсуждали этот вопрос. Не знаю вообще, можно ли комментировать такое. Но мое мнение — не знаю, кому они мешали. Думаю, наоборот, они только украшали матчи. Это все равно зрелище. Народ приходит, это весело. Это же работа на публику.

Чья жена написала жалобу? Кого там уводили из семьи? Всю жизнь, везде и всегда они были. Это, наверное, какой-то новый ход? Всей сути не знаю и не понимаю, откуда это пошло. Мы тоже были удивлены. Но раз так, значит, неиграющий состав у нас будет танцевать вместо группы поддержки», - цитирует хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, что в стартовом матче сезона «Ак Барс» победил дома финский «Йокерит» со счетом 3:0.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Куньлуня». Встреча состоится 4 сентября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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