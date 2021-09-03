Плющев прокомментировал новость об участии игроков из НХЛ на Олимпиаде-2022

Российский тренер Владимир Плющев поделился мнением по поводу того, что игроки, представляющие команды НХЛ, смогут принять участие на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Для Олимпиады это интересно – приедут сильнейшие игроки североамериканской лиги и скандинавские, европейские – они будут укреплены ребятами из НХЛ. И если IIHF пришла к общему знаменателю с лигой, то «планов Б» быть просто не может. Потом, ясно: если НХЛовцы участвуют, значит, прерогатива при комплектовании команды будет отдана им. Не будут – значит, соберут из своих, – цитирует Плющева «Газета.Ru».

Отметим, что регулярный сезон НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля в случае, если будет принято окончательное решение об участии игроков из океана на ОИ.