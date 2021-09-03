Игорь Шестеркин: Дай бог, хорошо получится провести сезон и получить вызов в сборную на Олимпиаду

Вратарь Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выразил надежду, что сможет сыграть за сборную России на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он сообщил ТАСС.

В пятницу стало известно, что хоккеисты лиги смогут выступить на Олимпиаде.

«Рад, что есть позитивные новости, надеюсь, что в Китае все будет хорошо. Дай бог, будет хороший сезон и вызов в сборную. Всегда очень приятно играть за команду. Сборная России, значит, будет двойной стимул», - сказал Шестеркин.

Среди россиян в НХЛ, в частности, есть Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Семен Варламов, Илья Сорокин, Антон Худобин.

В прошлом сезоне за «Рейнджерс» Шестеркин провел 25 матчей, в которых пропустил 83 гола. Из 987 бросков в створ ворот Игорь отразил 904. Процент отбитых шайб составляет 0,916.