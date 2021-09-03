Роман Ротенберг: Мне позвонил Овечкин и сообщил, что НХЛ скоро объявит решение по Олимпиаде

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал решение НХЛ о том, что игроки лиги примут участие в Олимпийских играх 2022 года.

- О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления. Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом. Все время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с ИИХФ. У нас есть все для участия в Олимпиаде – слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и, конечно же, отличные игроки.

10 января для нас – ключевая дата, в своей работе мы будем отталкиваться, в том числе, и от нее. До и после нее нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к играм. Это и обычные организационные вещи, а также то, с чем мы еще не сталкивались, например, обязательная вакцинация участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной. Проблем с подготовкой у нас нет, но работы очень и очень много.

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.