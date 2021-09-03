Вячеслав Быков: Даже если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, от этого соревнования не испортятся

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков надеется, что НХЛ не отменит свое решение отпустить хоккеистов для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, что лига может отозвать своих игроков в случае, если они сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

– Я буду очень рад, если все игроки из НХЛ примут участие на ОИ, иначе это просто будет несправедливо по отношению к тем хоккеистам, которые представляют свои страны, и вообще ко всему хоккейному сообществу. Даже если НХЛ не отпустит в итоге своих игроков, от этого качество праздника не испортится, – приводит слова Быкова ТАСС.

Отметим, что регулярный сезон НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля в случае участия игроков на Олимпийских играх.