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03 сентября 21:49
автор: Владислав Корегин

Московское «Динамо» стартовало в КХЛ с домашней победы над одноклубниками из Минска

В первой игре нового сезона москвичи забросили четыре шайбы в ворота своего соперника.

Хоккеисты московского «Динамо» на своей домашней площадке обыграли одноклубников из Минска (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Вадим Шипачев, отличившийся дублем на 5-й и 22-й минутах. Еще по шайбе забросили Оскар Линдберг (1) и Станислав Галиев (11). У соперника результативный бросок на счету Дениса Мосалева (28).

Отметим, что 5 сентября московский клуб сыграет дома с «Сибирью», а минчане в тот же день отправятся в гости к «Северстали».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Голы:
1:0 – Линдберг (Михайлов, Сергеев), 00:35

2:0 – Шипачев (Линдберг, О'Делл), 04:36 (бол.)

3:0 – Галиев (О'Делл, Линдберг), 10:17 (бол.)

4:0 – Шипачев (Рашевский, Галиев), 21:03

4:1 – Мосалев (Воронин, Усов), 27:21

Вратари: Бочаров – Рыбар
Броски: 27 – 16
Штраф: 8 – 8

источник: «Советский спорт»
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