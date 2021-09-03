Московское «Динамо» стартовало в КХЛ с домашней победы над одноклубниками из Минска

Хоккеисты московского «Динамо» на своей домашней площадке обыграли одноклубников из Минска (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Вадим Шипачев, отличившийся дублем на 5-й и 22-й минутах. Еще по шайбе забросили Оскар Линдберг (1) и Станислав Галиев (11). У соперника результативный бросок на счету Дениса Мосалева (28).

Отметим, что 5 сентября московский клуб сыграет дома с «Сибирью», а минчане в тот же день отправятся в гости к «Северстали».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)