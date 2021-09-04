ХК «Сочи» в матче с 11 шайбами одолел «Витязь»

На стадионе «Большой» в Сочи завершился матч второго тура чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги, где играла местная команда «Сочи» против подмосковного «Витязя». Счет в матче - 5:4.
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«Сочи» (Сочи) – «Витязь» (Московская область) – 5:4 (4:0, 1:1, 0:3)
Голы:
1:0 - Денис Вихарев (Бакош) - 00:22
2:0 - Александр Жабреев (Вихарев, Пилипенко) - 08:26
3:0 - Мартин Бакош (Пилипенко, Якс) - 11:38
4:0 - Андрей Баканов (Феоктистов, Руденков) - 17:26
4:1 - Федор Малыхин (Гребенщиков) - 21:24
5:1 - Владислав Валенцов (Феоктистов) - 28:21
5:2 - Миро Аалтонен (Кемиляйнен) - 41:24
5:3 - Нико Оямяки (Аалтонен) - 43:57
5:4 - Нико Оямяки (Индрашис) - 48:22
5:5 - Нико Оямяки (Индрашис, Аалтонен) - 50:54
6:5 - 61:00
Следующий матч в КХЛ «Сочи» проведет дома с ЦСКА, а «Витязь» пожалует в гости к «Спартаку.