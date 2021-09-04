СКА в серии буллитов обыграл «Локомотив»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошел матч между местным «Локомотивом» и петербуржским СКА. Матч завершился со счетом 3:4 Б.
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«Локомотив» (Ярославль) – «СКА» (Санкт-Петербург) – 3:3 (1:1, 1:2, 1:0)
Голы:
0:1 - Василий Токранов (Бурдасов, Фальковский) - 04:56
1:1 - Денис Алексеев (Красковский) - 08:19
1:2 - Йоонас Кемппайнен (Хуснутдинов, Кузьменко) - 23:57
2:2 - Алексей Марченко (Петерссон, Шалунов) - 27:28
2:3 - Марат Хуснутдинов (Каменев, Кемппайнен) - 38:58
3:3 - Егор Аверин (Мисюль) - 54:59
3:4 - Кузьменко Б
Следующий матч СКА проведет дома с владивостокским «Адмиралом», а «Локомотив» встретится с минским «Динамо».