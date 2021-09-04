«Куньлунь» вырвал победу у «Ак Барса», уступая по ходу матча в три шайбы (видео)

Казанский «Ак Барса» уступил «Куньлуню» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанского клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (4-я минута), Николай Коваленко (11) и Дмитрий Юдин (18), у команды из Пекина точными бросками отличились Брэндон Ип (22), Спенсер Фу (32), Алекс Рич (42) и Люк Локхарт (51).

После этой встречи «Куньлунь» набрал два очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», потерпев первое поражение в сезоне, с двумя очками занимает пятое место.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Куньлунь» дома встретится с рижским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат