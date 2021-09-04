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«Куньлунь» вырвал победу у «Ак Барса», уступая по ходу матча в три шайбы (видео)
04 сентября 19:25
автор: Андрей Ефимов
автор фото: ХК «Куньлунь»

«Куньлунь» вырвал победу у «Ак Барса», уступая по ходу матча в три шайбы (видео)

Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу китайского клуба.

Казанский «Ак Барса» уступил «Куньлуню» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанского клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (4-я минута), Николай Коваленко (11) и Дмитрий Юдин (18), у команды из Пекина точными бросками отличились Брэндон Ип (22), Спенсер Фу (32), Алекс Рич (42) и Люк Локхарт (51).

После этой встречи «Куньлунь» набрал два очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», потерпев первое поражение в сезоне, с двумя очками занимает пятое место.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Куньлунь» дома встретится с рижским «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Куньлунь» (Пекин) – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы:

1:0 – Линдхольм (Панюков, Уил), 3:01 (бол.)
2:0 – Коваленко (Воронков, Рукавишников), 10:04
3:0 – Панюков (Юдин, Уил), 17:52
3:1 – Йип (Николлс), 21:02
3:2 – Фу (Фрэм), 31:24 (мен.)
3:3 – Рич (Верек), 41:25
3:4 – Локхарт (Фрэм, Фу), 50:55 (бол.)

Вратари: Ахтямов – Лазушин.
Броски: 46 – 21.
Штраф: 8 – 12.

источник: «Советский спорт»
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