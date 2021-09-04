Дмитрий Квартальнов о поражении в матче с «Куньлунем»: Если ты не хочешь обороняться – жди подарка

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против клуба «Куньлунь Ред Стар» (3:4).

– Повели в счете 3:0, сделали хороший задел, потом стали играть на атаку. Каждый игрок хотел, видимо, набрать очень много очков, просто забыли про оборону. Думаю, тут дело не в характере, а в настрое. Не только на атаку, уметь тоже надо уметь обороняться. А если ты не хочешь обороняться – жди подарка, – приводит слова Квартальнова пресс-служба казанской команды.

После этой встречи «Куньлунь» набрал два очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», потерпев первое поражение в сезоне, с двумя очками занимает пятое место.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Куньлунь» дома встретится с рижским «Динамо».