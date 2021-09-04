Тренер «Куньлуня» - о победе над «Ак Барсом»: Я просто счастлив

Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Играть против такой команды – само по себе выдающееся событие. И сегодня нам удалось сделать то, что мы должны были сделать в нужный момент, в нужное время. Я просто счастлив, – приводит слова специалиста пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой встречи «Куньлунь» набрал два очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», потерпев первое поражение в сезоне, с двумя очками занимает пятое место.

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Куньлунь» дома встретится с рижским «Динамо».