Павел Буре: Если ведущие игроки НХЛ доедут до Олимпиады в Пекине, это будет огромный праздник хоккея

Чемпион мира Павел Буре поделился мнением по поводу того, что игроки, представляющие команды НХЛ, смогут принять участие на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, что лига может отозвать своих хоккеистов в случае, если они сочтут эпидемиологические условия в Китае небезопасными.

– До 10 января все может измениться, и НХЛ может выйти в одностороннем порядке из существующего меморандума. Пока заокеанская лига лишь объявила о своих намерениях. Но если все же все ведущие игроки доедут до Пекина, то это будет огромный праздник хоккея, который мы можем видеть на так часто, – цитирует Буре «РИА Новости».

Отметим, что регулярный сезон НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля в случае, если будет принято окончательное решение об участии игроков из океана на ОИ.