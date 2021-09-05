В ИИХФ рассказали о количестве арбитров из НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Международная федерация хоккея разъяснила ситуацию с квотой судей на Олимпиаде-2022 в случае участия игроков НХЛ.

«На Олимпиаде половина арбитров будет работать из НХЛ и из ИИХФ, как и было в Сочи. Пока не было никаких назначений и нет информации, сколько арбитров будет из КХЛ», – цитирует сообщение федерации ТАСС.

Ранее ИИХФ сообщила, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпиаде.

В профсоюзе игроков НХЛ заявили, что на Играх будут работать исключительно судьи лиги. Вскоре в СМИ сообщили, что матчи турнира могут обслуживать четыре арбитра КХЛ.

Напомним, что золотые медали в соревнованиях мужских команд на ОИ-2018 завоевали российские хоккеисты.