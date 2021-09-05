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05 сентября 15:14
автор: Владислав Корегин

Динияр Билялетдинов: Считаю, что сборная Россия добилась победы над Кипром малой кровью

Вчера российская команда забила два гола в ворота своего соперника.

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал победный результат национальной команды в выездном матче с Кипром (2:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что вчерашняя победа над киприотами стала первой для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной. Четырьмя днями ранее российская команда сыграла вничью с Хорватией (1:1).

– Скажем так, победили на классе. Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили. В целом мне казалось, что мяч нужно было забрать и не отдавать сопернику. Но цельной игры в этом плане не получилось, во втором тайме то ли мы подсели, то ли стали играть более академично, – цитирует Билялетдинова ТАСС.

После пяти туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Идущие вторыми хорваты имеют в своем активе те же 10 очков, но уступают российской команде по дополнительным показателям.

7 сентября Россия сыграет в Москве против Мальты. Начало встречи – в 21:45 мск.

источник: ТАСС
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