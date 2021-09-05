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05 сентября 15:37
автор: Александр Бойченко

Михаил Сергачев: Хочу выиграть награду лучшего защитника НХЛ, пока я в «Тампе-Бэй»

Защитник стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в последние два года.

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев поделился эмоциями после выигрыша двух Кубков Стэнли.

«Мы выиграли первый Кубок Стэнли без болельщиков, а второй - с болельщиками. Но второй, конечно, менее эмоциональный. К тому же усталость была очень сильной, потому что мы выиграли два Кубка за девять месяцев.

Как мы мотивированы? Помимо Кубков, есть также некоторые личные цели в виде очков или личных наград. У меня осталось два года контракта, и я понимаю, что мне нужно его заново подписать. Но для этого нужно хорошо сыграть. Я хочу выиграть премию лучшего защитника НХЛ, поэтому мотивация превыше всего», - сказал Сергачев на канале подкаста Kuji на YouTube.

Сергачев начал профессиональную карьеру за океаном в сезоне 2016/17 в канадском «Монреале», где провел четыре матча. С сезона 2017/18 защитник выступает за «молний». В прошлом сезоне Сергачев провел 56 матчей в НХЛ, в которых отметился четырьмя забитыми шайбами и 26 голевыми передачами, набрав 30 очков за сезон.

источник: Youtube
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