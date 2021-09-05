Гол Чибисова принес «Металлургу» победу в гостевом матче с «Барысом» (видео)

Магнитогорский «Металлург» одержали победу над «Барысом» (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды Ильи Воробьева отличились Максим Карпов (46-я минута, в большинстве) и Андрей Чибисов (59-я). Автором единственной шайбы казахстанской команды стал Якоб Лилья (41-я).

После двух матчей магнитогорская команда имеет в активе четыре очка и занимает второе место в дивизионе Харламова. «Барыс» с двумя очками на третьей позиции.

7 сентября «Металлург» на своем льду примет уфимский «Салават Юлаев». На следующий день «Барыс» сыграет дома с хабаровским «Амуром».

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