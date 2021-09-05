«Салават Юлаев» одержал выездную победу над «Автомобилистом»

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

На первой минуте игры счет открыл финский нападающий Теему Хартикайнен. Голевые передачи сделали Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Нападающий Александр Катейкин на 7-й минуте удвоил преимущество «Салавата». Сергей Шмелев выступил ассистентом.

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев на 27-й минуте после передачи Сергея Шумакова отыграл один гол. Через минуту Сакари Маннинен отправил третью шайбу в ворота Дмитрия Шикина в большинстве. Ему помогали Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. Через минуту Джефф Платт довел счет до 4:1 в пользу «Салавата». В результативной атаке также приняли участие Степан Санников и Григорий Панин.

На 34-й минуте нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста забил последний гол в игре. Автор голевой передачи - Сергей Зборовский.

КХЛ, регулярный чемпионат