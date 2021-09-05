«Торпедо» обыграло на выезде «Ак Барс»

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» (2:1) в гостевой игре регулярного чемпионата КХЛ.
В составе команды Дэвида Немировски шайбы забросили Дамир Жафяров (3-я минута), Кенни Агостино (47-я, в большинстве) и Антон Шенфельд (48-я, в большинстве). Автором единственной шайбы хозяев льда стал форвард Дмитрий Кагарлицкий (51-я).
Обе команды имеют в активе по два очка. «Ак Барс» занимает третье место в дивизионе Харламова, а «Торпедо» на пятой позиции в дивизионе Боброва.
8 сентября казанцы примут дома ЦСКА. Днем ранее «Торпедо» сыграет на своем льду с «Сибирью».
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