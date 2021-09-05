«Динамо» обыграло «Сибирь»

Московское «Динамо» на домашнем льду переиграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

Дубль в данной встрече оформил Вадим Шипачев, причем первую шайбу забросил в двойном большинстве (12-я минута), а вторую в равном составе (14), еще один гол бело-голубые также забили в большинстве, усилиями Дмитрия Рашевского (40), а окончательный счет был установлен Николаем Чебыкиным (19).

Напомним, что москвичи начали сезон победой над одноклубниками из Минска (4:1), а сибирцы поражением в овер-тайме от «Трактора» (2:3).

7 сентября «Сибирь» проведет игру на выезде против «Торпедо», а на следующий день «Динамо» примет «Авангард».

КХЛ