Квартальнов - о поражении от «Торпедо»: Все правильно делаем, но словно у всех Третьяк в воротах

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от матча КХЛ с нижегородским «Торпедо» (1:3).

«Все правильно делаем, все рядом, но теперь у всех Третьяк в воротах, надо выходить из этой ситуации. Два матча за два дня — это нормально. Единственное, в начале третьего периода «Торпедо» посвежее было. Но мы знали такой график, готовили команду к этому», - цитирует наставника казанцев «Чемпионат».

Добавим, что «Ак Барс» занимает третье место в дивизионе Харламова, набрав два очка в трех матчах.

8 сентября казанцы примут дома московский ЦСКА.