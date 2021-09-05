Разин - о поражении от минского «Динамо»: Третий пропущенный гол все перевернул

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением об игре своих подопечных в матче против минского «Динамо» (1:4).

«Начало игры мы смяли. Хорошо, что всего два гола пропустили. Могли больше. Потом игру выровняли. Было три большинства, жалко, что всего один гол забили. Во втором периоде тоже — в первой части имели много моментов, но нас тут подвела реализация. Третий пропущенный гол все перевернул. В третьем периоде катались», - цитирует наставника официальный клуб сталеваров.

После двух матчей «Северсталь» не имеет набранных очков и занимает шестое место в таблице дивизиона Боброва.

8 сентября череповчане примут дома владивостокский «Адмирал».