КХЛ опубликовала список лучших игроков первой недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата в новом сезоне. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу лиги.
- Иван Бочаров ( «Динамо» Москва) признан лучшим вратарем, одержав две победы в двух матчах. По воротам был нанесен 41 удар, из которых он отразил 97,56%. В матче против новосибирской «Сибири» (4:0) Бочаров оформил первый «сухарь» в новом сезоне.
- Лучшим защитником признан Янис Якс («Сочи»), набравший три очка в двух победных матчах по системе гол + пас (1+2). Отметим, что в игре против подмосковного «Витязя» латвиец забил победный гол в овертайме (6:5).
- Лучшим нападающим был признан Вадим Шипачев (московское «Динамо»), одержавший две победы в двух матчах и забивший в сумме четыре шайбы. Капитан «Динамо» сделал дубль в играх с «Сибирью» и минским «Динамо».
- Лучшим новичком недели признан Марат Хуснутдинов (СКА), одержавший с командой две победы в двух матчах, набрав три (1+2) очка. Отметим, что 19-летний хоккеист забросил свой дебютный гол в чемпионате в ворота ярославского «Локомотива» (4:3 - буллиты).
Напомним, что действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард».