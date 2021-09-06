Гардинер пропустит предстоящий сезон НХЛ

Защитник «Каролины» Джейк Гардинер пропустит весь предстоящий сезон НХЛ.

Как сообщает официальный сайт лиги со ссылкой на генерального менеджера клуба Дона Уодделла, 31-летний хоккеист перенесет операции на бедре и спине. Гардинера поместят в список травмированных.

Таким образом, зарплата Джейка в размере 4,05 миллиона долларов не будет учитываться в платежной ведомости «Каролины». Это позволит клубу уложиться в потолок зарплат с учетом контракта форварда Йеспери Котканиеми. Финский нападающий перешел в »Каролину» из «Монреаля» в результате оффер-шита. Зарплата Йеспери по однолетнему контракту составит 6,1 млн долларов.

Добавим, что в минувшем сезоне Гардинер провел 26 матчей в регулярном чемпионат, в которых набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».