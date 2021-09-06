Определена программа визита Кубка Стэнли в Нижнекамск

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев привезет Кубок Стэнли в Нижнекамск.

Как сообщает пресс-служба «Нефтехимика», 23-летний хоккеист посетит родной город с трофеем 9 сентября. В этот день нижнекамский клуб проведет домашний матч КХЛ с «Сибирью».

Отмечается, что с 14:00 до 16:00 Сергачев представит Кубок Стэнли на «Нефтехим-Арене». С 16:30 до 19:00 фото с трофеем можно сделать в парке Нефтехимиков. Матч КХЛ начнется в 19:30.

Добавим, что Сергачев является уроженцем Нижнекамска и воспитанником «Нефтехимика», но на профессиональном уровне не играл за родную команду.

В минувшем сезоне Михаил провел 79 матчей, в которых набрал 33 (4+ 29) очка.