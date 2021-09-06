Виртанен может перейти в «Спартак»

Канадский нападающий Джейк Виртанен может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По информации «Спорт-Экспресса», 25-летний хоккеист отказался переходить в ярославский «Лкомотив» из-за главного тренера Андрея Скабелки. Ранее сообщалось, что на Виртанена претендовали СКА и московское «Динамо».

Добавим, что с 2015 года Джейк выступал за «Ванкувер». В минувшем сезоне канадца обвиняли в сексуальных домогательствах. На время расследования клуб НХЛ отправил хоккеиста в отпуск.

«Ванкувер» выбрал Виртанена под шестым номером драфта в 2014 году.