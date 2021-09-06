«Автомобилист» внес Коваржа в список травмированных до конца сезона

«Автомобилист» внес голкипера Якуба Коваржа в список травмированных до конца сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт с 33-летним хоккеистом не будет попадать под потолок зарплат. Коварж получил травму колена в минувшем сезоне. Летом чех сделал операцию на мениске, а в первой игре нового чемпионата с магнитогорским «Металлургом» (2:6) вновь получил повреждение.

По информации телеграм–канала «Хоккейный репортер», Якуб может завершить карьеру.

В минувшем сезоне Коварж провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 26 побед.

После двух матчей «Автомобилист» занимает шестое место в дивизионе Харламова, не набрав очков.