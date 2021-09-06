Юниорский чемпионат мира-2022 пройдет в Германии

Чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет в 2022 году пройдет в Германии.

Как сообщает пресс-служба IIHF, матчи турнира примут два города: Кауфбойрен и Ландсхут. Юниорский чемпионат мира пройдет с 21 апреля по 1 мая.

«Мы очень рады приветствовать в Германии десять лучших национальных сборных до 18 лет со всеми их перспективными игроками и будущими звездами», - заявил президент Федерации хоккея Германии Франц Рейндл.

Добавим, что на групповом этапе сборная Россия сыграет с командами Германии, Швеции, Белоруссии и Чехии.