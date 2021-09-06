«Йокерит» в овертайме обыграл «Трактор»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Трактором» завершился победой финской команды со счетом 5:4 ОТ.

В составе клуба из Хельсинки по две шайбы забросили Ииро Пакаринен (2-я и 17-я минуты) и Калле Коссила (28, 62). Еще один гол забил Марко Анттила (46). Соперник ответил результативными бросками Виталия Абрамова (39), Андрея Стася (44), Томаша Гики (48) и Тему Пулккинена (49).

«Йокерит» набрал два очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Челябинцы располагаются на шестой строчке Востока с тремя очками.

В следующем матче финны сыграют в гостях против «Куньлуня» (9 сентября), а «Трактор» на выезде встретится с рижским «Динамо» (8 сентября).

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