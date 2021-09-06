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06 сентября 21:04
автор: Владислав Корегин

«Йокерит» в овертайме обыграл «Трактор»

По ходу встречи челябинский клуб уступал со счетом 0:3, но смог перевести игру в овертайм.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Трактором» завершился победой финской команды со счетом 5:4 ОТ.

В составе клуба из Хельсинки по две шайбы забросили Ииро Пакаринен (2-я и 17-я минуты) и Калле Коссила (28, 62). Еще один гол забил Марко Анттила (46). Соперник ответил результативными бросками Виталия Абрамова (39), Андрея Стася (44), Томаша Гики (48) и Тему Пулккинена (49).

«Йокерит» набрал два очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Челябинцы располагаются на шестой строчке Востока с тремя очками.

В следующем матче финны сыграют в гостях против «Куньлуня» (9 сентября), а «Трактор» на выезде встретится с рижским «Динамо» (8 сентября).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Трактор» (Челябинск) – 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)

Голы:
1:0 – Пакаринен (Коссила, Хянникяйнен), 01:20 (бол.)

2:0 – Пакаринен (Турунен, Коссила), 16:14 (бол.)

3:0 – Коссила, 27:37 (бол.)

3:1 – Абрамов (Пилут), 38:02

3:2 – Стась (Капустин), 43:09

4:2 – Анттила, 45:29

4:3 – Гика (Седлак, Тертышный), 47:16

4:4 – Пулккинен, 49:00

5:4 – Коссила (Турунен), 61:37

Вратари: Линдбек – Вилл
Броски: 30 – 38
Штраф: 8 – 8

источник: «Советский спорт»
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