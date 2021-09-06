«Авангард» переиграл в овертайме «Амур» (видео)

Омский «Авангарда» в овертайме обыграл хабаровский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время встречи в составе хозяев льда дубль оформил Оливер Каски. Финский защитник отличился на 1-й и 51-й минутах. У гостей в большинстве шайбы забросили Сергей Терещенко (26-я) и Дэвид Томашек (29-я).

В овертайме победу омичам принес нападающий Николай Прохоркин.

После этой встречи «Авангард» набрал шесть очков в трех матчах и занимает первую строчку в турнирной таблице дивизиона Чернышева. «Амур» с одним очком расположился на четвертом месте.

В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с московским «Динамо», а «Амур» проведет выездной матч с «Барысом». Обе игры состоятся 8 сентября.