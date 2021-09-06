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06 сентября 21:53
автор: Александр Поволоцкий

СКА разгромил на своем льду «Адмирал», Мичков сделал первый дубль в КХЛ (видео)

Юный форвард проводит первый сезон на взрослом уровне.

Петербургский СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ нанес крупное поражение владивостокскому «Адмиралу» - 9:2.

В составе хозяев шайбы забросили Михаил Воробьев (3-я минута), Антон Бурдасов (9), Данила Моисеев (13), Кирилл Марченко (28 и 60), Андрей Кузьменко (31), Евгений Тимкин (41). Дубль оформил 16-летний Матвей Мичков (51 и 58). У дальневосточной команды отличились Дмитрий Саюстов (35) и Вячеслав Ушенин (44).

Таким образом, армейцы набрали шесть очков в двух матчах и возглавили дивизион Боброва. «Адмирал» с одним очком в трех матчах занимает пятое место в дивизионе Чернышева.

Добавим, что 8 сентября СКА сыграет дома против екатеринбургского «Автомобилиста», «Адмирал» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».

КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) - «Адмирал» (Владивосток) – 9:2 (3:0, 2:1, 4:1)

Голы:

1:0 – Воробьев (Ожиганов, Фантенберг), 02:59.
2:0 – Бурдасов (Ожиганов, Вей), 08:27 (5х4).
3:0 – Моисеев (Грошев, Галенюк), 12:37.
4:0 – Марченко (Кирсанов), 27:38.
5:0 – Кузьменко (Кемпайнен, Хуснутдинов), 30:38.
5:1 – Саюстов (Кестнер, Букартс), 34:31.
6:1 – Тимкин (Моисеев), 40:12.
6:2 – Ушенин (Саюстов, Шулак), 43:27.
7:2 – Мичков (Марченко, Хендемарк) - 50:28 (5х4).
8:2 – Мичков (Фальковский, Кузьменко) - 57:51 (5х4).
9:2 – Марченко (Мичков, Кузьменко) - 59:22.

Вратари: Юханссон - Налимов (00:00 - 12:37); Серебряков (12:37 - 60:00).

Броски: 35 – 21.

Штраф: 6 – 12.

источник: «Советский спорт»
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