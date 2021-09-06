СКА разгромил на своем льду «Адмирал», Мичков сделал первый дубль в КХЛ (видео)

Петербургский СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ нанес крупное поражение владивостокскому «Адмиралу» - 9:2.

В составе хозяев шайбы забросили Михаил Воробьев (3-я минута), Антон Бурдасов (9), Данила Моисеев (13), Кирилл Марченко (28 и 60), Андрей Кузьменко (31), Евгений Тимкин (41). Дубль оформил 16-летний Матвей Мичков (51 и 58). У дальневосточной команды отличились Дмитрий Саюстов (35) и Вячеслав Ушенин (44).

Таким образом, армейцы набрали шесть очков в двух матчах и возглавили дивизион Боброва. «Адмирал» с одним очком в трех матчах занимает пятое место в дивизионе Чернышева.

Добавим, что 8 сентября СКА сыграет дома против екатеринбургского «Автомобилиста», «Адмирал» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».

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