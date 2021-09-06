ЦСКА в гостях оказался сильнее «Сочи»

Хоккеисты ЦСКА одержали гостевую победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, в первые пять минут первого периода армейцы забросили три шайбы в ворота своего соперника. Авторами голов стали Сергей Плотников (2-я минута), Михаил Григоренко (4) и Константин Окулов (5).

Во второй двадцатиминутке команды обменялись результативными бросками. У армейцев шайбу забросил Клас Дальбек (34), а у сочинцев – Игорь Руденков (26). Третий период завершился вничью – 0:0.

ЦСКА набрал четыре очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» располагается на пятой строчке (4 очка).

8 сентября московский клуб сыграет в гостях с «Ак Барсом», а сочинцы днем позже отправятся в гости к «Торпедо».